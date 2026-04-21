Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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Beiersdorf Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach dem Zahlenwerk am Vortag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Konsumgüterhersteller habe enttäuschende Quartalszahlen vorgelegt, die die ohnehin schon sehr schwachen Erwartungen verfehlt hätten, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hauptgrund der Schwäche sei die Marke Nivea gewesen, deren Wachstum aus eigener Kraft im ersten Quartal mit minus sieben Prozent erschreckend schwach gewesen sei./ck/rob/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Outperform
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
74.80 €
|
Abst. Kursziel*:
27.01%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
75.06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.57%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
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