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Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

26.17
CHF
-0.42
CHF
-1.57 %
09:00:14
BRXC
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11.06.2026 09:32:16

Volvo AB (B) Market-Perform

Volvo AB
26.17 CHF -1.57%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 290 schwedischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Analyst Harry Martin resümierte am Donnerstag den Kapitalmarkttag der Schweden. Ihre Vergangenheit sei bewundernswert, die Präsentation habe ihn aber jetzt nicht gänzlich überzeugt. Es habe keine Konzernziele gegeben, nur einzelne Spartenziele./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 06:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 06:08 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Volvo AB (B) Market-Perform
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
290.00 SEK
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
28.21 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
307.00 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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