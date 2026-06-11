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3-Billionen-Dollar-Gigant? 11.06.2026 03:56:37

Musks nächster Coup? Warum eine Fusion der Tesla-Aktie mit SpaceX logisch erscheinen könnte

Musks nächster Coup? Warum eine Fusion der Tesla-Aktie mit SpaceX logisch erscheinen könnte

Folgt auf das SpaceX-Mega-IPO bald die Fusion mit Tesla? Während manche den Schritt als sinnvoll sehen, müssen Anleger jetzt Chancen und Risiken genau abwägen.

• Folgt auf das Mega-IPO die Mega-Fusion?
• Chancen und Risiken im Blick
• Investor: Fusion wäre sinnvoll
In den Chefetagen der Wall Street und unter Krypto- sowie Tech-Anlegern weltweit wird derzeit intensiv über ein Szenario debattiert, das noch vor wenigen Jahren als reine Fiktion galt: Die Verschmelzung von Tesla und SpaceX zu einem einzigen, allumfassenden Technologie-Konglomerat. Was oberflächlich wie das Zusammenwerfen zweier völlig unterschiedlicher Branchen - Elektromobilität und Raumfahrt - wirkt, gewinnt bei genauerer Betrachtung der Daten, Finanzen und strategischen Notwendigkeiten eine erstaunliche Logik.

Megafusion im Anflug: Entsteht ein neuer 3-Billionen-Dollar-Gigant?

Die mathematische und strategische Dimension eines solchen Zusammenschlusses ist enorm. Würden Tesla und SpaceX fusionieren, stünde die Geburtsstunde eines neuen 3-Billionen-Dollar-Giganten bevor, der die globale Wirtschaftsordnung erschüttern könnte. Die technologischen Synergien zwischen beiden Unternehmen sind laut The Motley Fool die treibende Kraft. Tesla transformiert sich in rasantem Tempo vom reinen Automobilhersteller zu einem führenden Konzern für künstliche Intelligenz, autonomes Fahren (FSD) und Robotik. SpaceX hingegen kontrolliert mit Starlink die kritische Infrastruktur der Zukunft: ein weltumspannendes Satelliten-Netzwerk, das globalen, latenzfreien Internetzugang garantiert.

Für ein autonomes Fahrzeugnetzwerk oder ein Ökosystem aus humanoiden Robotern sei eine lückenlose Konnektivität unabdingbar. Der Investor Peter Diamandis betonte laut investing.com in einem Bloomberg-Interview, dass eine Fusion die logische Konsequenz wäre, um Elon Musks weitreichende Visionen - bis hin zur Kolonialisierung des Mars - langfristig auf ein stabiles Fundament zu stellen. "Für mich ist es keine Frage des Ob, sondern nur eine Frage des Wann, dass diese Unternehmen zusammenkommen", erklärt er.
Eine Fusion der Unternehmen würde Musk "die Fähigkeit geben, diese gesamte Infrastruktur zu betreiben", so Diamandis, wodurch "eine globale Infrastruktur am Boden und im Weltraum" geschaffen werde.

Die Debatte erhält zudem zusätzliche Brisanz durch das aktuelle Marktgeschehen rund um SpaceX. Das Raumfahrtunternehmen bereitet sich intensiv auf einen historischen Meilenstein vor: das mit Spannung erwartete Börsendebüt. Dieser Mega-Börsengang wirft fundamentale Fragen für Anleger auf, da er erstmals breiten Schichten den direkten Zugang zu Musks Raumfahrtprojekten ermöglicht.

Allerdings läuft an den Märkten nicht alles reibungslos. Unmittelbar nach den IPO-Ankündigungen gab es einen empfindlichen Dämpfer: So wird es für die SpaceX-Aktie keine schnelle Aufnahme in den renommierten US-Leitindex S&P 500 geben. Der Index-Anbieter hält strikt an seinen Kriterien fest, was bedeutet, dass SpaceX vorerst auf automatische Kapitalzuflüsse in Milliardenhöhe durch grosse Index-Fonds (ETFs) verzichten muss. Eine Megafusion mit Tesla - einem Schwergewicht im S&P 500 - würde diese regulatorische Blockade mit einem Schlag auflösen und SpaceX direkten Zugriff auf den etablierten Kapitalmarkt von Tesla gewähren.

Die Risiken für Tesla

Trotz der faszinierenden Wachstumsaussichten birgt ein solches Vorhaben auch Gefahren, die insbesondere die Aktionäre von Tesla beunruhigen. Das Kerngeschäft von SpaceX ist von Natur aus extrem kapitalintensiv und mit enormen operationellen Risiken behaftet. Die Entwicklung des Starship-Programms und der kontinuierliche Ausbau der Starlink-Konstellation verschlingen fortlaufend Milliarden an US-Dollar, bevor sie nachhaltig positive Cashflows generieren.

Zudem würde Tesla durch eine Fusion die spezifischen Risiken der Raumfahrtindustrie in seine Bilanz aufnehmen. Jeder Fehlschlag bei einem Raketenstart, jede regulatorische Verzögerung durch Luftfahrtbehörden oder ein plötzlicher Rückschlag beim Satellitenausbau würde fortan den Kurs der kombinierten Aktie direkt belasten. Aus einer ohnehin volatilen Tech-Aktie könnte so ein unberechenbares Investment werden.

Die Macht der Aktionäre

Ob aus der Vision Realität wird, entscheidet letztlich jedoch nicht Elon Musk allein. Hier kommt die unumstössliche Macht der Aktionäre ins Spiel. Da Tesla an der Börse notiert ist und auch SpaceX über das geplante Börsendebüt an die Öffentlichkeit tritt, müssen die Anteilseigner beider Lager einer solchen Transaktion formell zustimmen.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

SpaceX-Aktie bleibt aussen vor: Schnelle S&P-500-Aufnahme vorerst nicht möglich
SpaceX vor historischem IPO: Was Anleger vor dem Börsenstart unbedingt wissen müssen
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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