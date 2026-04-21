Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

68.44
-0.90
-1.30 %
16:14:15
21.04.2026 15:27:29

Beiersdorf Overweight

Beiersdorf
68.94 CHF -2.68%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Beiersdorf nach Eckdaten zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Nach wie vor bestünden zahlreiche Risiken für den Konsumgüterkonzern, und die Jahresziele erschienen weiterhin ambitioniert, schrieb Warren Ackerman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch gebe es Anzeichen dafür, dass die Neuausrichtung der Marke Nivea langsam an Fahrt gewinne./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 09:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 09:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Overweight
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
86.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
75.00 € 		Abst. Kursziel*:
14.67%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
75.42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.03%
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

15:10 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
11:09 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
11:06 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
10:15 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
09:47 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
