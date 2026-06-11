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Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

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11.06.2026 09:31:44

Vestas Wind Systems A-S Outperform

Vestas Wind Systems A-S
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 195 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Windkraftauktionen nähmen in Europa wieder Fahrt auf, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwochabend. Großbritannien bleibe der sicherste Markt diesbezüglich./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 17:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 04:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
195.00 DKK
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
21.89 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
166.30 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
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09:31 Vestas Wind Systems A-S Outperform Bernstein Research
05.06.26 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
26.05.26 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
12.05.26 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
08.05.26 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
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