Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
20.40CHF
-0.38CHF
-1.82 %
09:00:16
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
11.06.2026 09:31:44
Vestas Wind Systems A-S Outperform
Vestas Wind Systems A-S
20.40 CHF -1.82%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 195 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Windkraftauktionen nähmen in Europa wieder Fahrt auf, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwochabend. Großbritannien bleibe der sicherste Markt diesbezüglich./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 17:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 04:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 04:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
195.00 DKK
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
21.89 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
166.30 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
|
31.05.26
|Vestas Wind Systems A-S-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
06.05.26
|Windanlagenbauer Vestas übertrifft Erwartungen (AWP)
|
05.05.26
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
30.04.26
|April 2026: Analysten sehen Potenzial bei Vestas Wind Systems A-S-Aktie (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
31.03.26
|März 2026: Experten empfehlen Vestas Wind Systems A-S-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
28.02.26
|So schätzen die Analysten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie im Februar 2026 ein (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|09:31
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|05.06.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|26.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|05.06.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|26.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|05.06.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|07.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vestas Wind Systems A-S
|20.40
|-1.82%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:10
|
Deutsche Bank AG
Alzchem Group Buy
|10:04
|
Deutsche Bank AG
AstraZeneca Sell
|10:04
|
Deutsche Bank AG
Volvo AB Hold
|10:03
|
Deutsche Bank AG
Alstom Hold
|10:03
|
Deutsche Bank AG
STMicroelectronics Buy
|09:35
|
Jefferies & Company Inc.
Novartis Hold
|09:34
|
UBS AG
Oracle Buy