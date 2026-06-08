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Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

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08.06.2026 11:10:03

EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Beiersdorf
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 – 5. Zwischenmeldung
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

08.06.2026 / 11:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Beiersdorf Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 –

 5. Zwischenmeldung

 

Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

 

 

Die Beiersdorf Aktiengesellschaft gab am 6. Mai 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn der 1. Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 bekannt.

 

In der Zeit vom 1. Juni 2026 bis zum 5. Juni 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 insgesamt 75.000 Aktien erworben.

 

Die Aktien wurden wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2026/2027

Datum Aggregiertes Volumen
(Anzahl der Aktien)		 Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz
01.06.2026 15.000 69,3220 XETA
02.06.2026 15.000 68,8358 XETA
03.06.2026 15.000 67,8065 XETA
04.06.2026 15.000 67,8081 XETA
05.06.2026 15.000 69,0927 XETA

 

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der Beiersdorf Aktiengesellschaft veröffentlicht: https://www.beiersdorf.de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 6. Mai 2026 bis einschliesslich 5. Juni 2026 erworben wurden, beträgt 282.684 Stück.

Der Erwerb der Aktien wird durch ein von der Beiersdorf Aktiengesellschaft beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt.


08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Beiersdorf Aktiengesellschaft
Beiersdorfstrasse 1 - 9
22529 Hamburg
Deutschland
Internet: www.Beiersdorf.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2341464  08.06.2026 CET/CEST

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29.05.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.05.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
22.05.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
13.05.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
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