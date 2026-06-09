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Index im Blick 09.06.2026 17:58:22

Schwache Performance in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende leichter

Schwache Performance in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende leichter

Der DAX verlor am Dienstagabend an Boden.

Siemens Energy
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Letztendlich notierte der DAX im XETRA-Handel 0.80 Prozent schwächer bei 24’418.07 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.046 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.109 Prozent leichter bei 24’589.29 Punkten in den Dienstagshandel, nach 24’616.22 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Dienstag bei 24’820.95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24’414.84 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, einen Stand von 24’338.63 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 23’409.37 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 09.06.2025, einen Stand von 24’174.32 Punkten auf.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 0.494 Prozent zurück. Bei 25’507.79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. 21’863.81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Symrise (+ 7.18 Prozent auf 81.22 EUR), Henkel vz (+ 2.86 Prozent auf 68.32 EUR), Beiersdorf (+ 2.47 Prozent auf 70.54 EUR), Siemens Healthineers (+ 2.09 Prozent auf 35.09 EUR) und Zalando (+ 2.04 Prozent auf 24.50 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Siemens Energy (-5.92 Prozent auf 148.30 EUR), Infineon (-3.30 Prozent auf 75.66 EUR), SAP SE (-2.15 Prozent auf 154.70 EUR), BMW (-1.46 Prozent auf 68.72 EUR) und Siemens (-1.38 Prozent auf 264.30 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 5’817’984 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 204.897 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3.62 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.00 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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