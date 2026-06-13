Trading Signals: Givaudan: Eine frische Duftnote

Die Aromen und Duftstoffe von Givaudan stecken in Fertiggerichten genauso, wie in Softdrinks, Eiscreme, Zahnpasta, Parfums oder Shampoos. Innert eines Jahres verkauft der Konzern aus Genf annähernd 144'000 Produkte. Bei Investoren konnte das Unternehmen mit dieser breiten Palette in der jüngeren Vergangenheit weder für wässrige Münder noch für olfaktorische Begeisterung sorgen. Im Gegenteil: Das SMI-Mitglied bewegt sich seit dem Herbst 2024 in einem zähen Abwärtstrend. Auch operativ ist der Branchenriese ins Straucheln geraten. Zurückhaltende Konsumenten, Zollstreitigkeiten und der notorisch starke Franken lasteten auf der Bilanz. Neben einem deutlich verlangsamten Umsatzwachstum musste Givaudan für 2025 einen Ergebnisrückgang verbuchen.

Positive News im Doppelpack

Geht es nach den Analysten der Deutschen Bank, dann stehen bessere Zeiten an. Am Dienstag stuften sie die Aktie von Givaudan auf "Buy" von zuvor "Hold" hoch. Die Kollegen von J.P. Morgan hatten das Rating schon zuvor auf "Overweight" verbessert. Jetzt legten sie praktisch zeitgleich mit der Deutschen Bank nach. Givaudan erhält von der US-Grossbank zusätzlich das Prädikat "Positive Catalyst Watch". Diese doppelte positive News hat den gebeutelten Large Cap kräftig angeschoben: Am Dienstag setzte sich Givaudan mit einem Tagesplus von 7,4 Prozent an die Spitze im SMI. Hält die Dynamik, dann könnte der skizzierte Abwärtstrend bald Geschichte sein.

Beruhigende Signale

Die Deutsche Bank hat sich den Sektor als Ganzes vorgenommen und Meetings mit dem Management von sieben Spezialisten für Duft- und Inhaltsstoffe abgehalten. "Alle Unternehmensvertreter vermittelten insgesamt eher beruhigende Signale", berichten die Analysten. Nachdem die Nachfrage bereits im März angezogen habe, würden die Geschäfte im zweiten Quartal auf einem guten Niveau weiterlaufen. Daher trauen die Deutsche Bank-Experten den meisten Unternehmen eine beschleunigte organische Umsatzentwicklung zu. "Derzeit scheint der Kostendruck beherrschbar zu sein und kann relativ schnell an die Kunden weitergegeben werden", ergänzen sie. Dadurch bleibe die Profitabilität insgesamt gut abgesichert. Givaudan könnte nach Ansicht der Deutschen Bank mit den Ergebnissen für das zweite Quartal die Erwartungen übertreffen.

J.P. Morgan stösst in dasselbe Horn. "Für Fragrance & Beauty sehen wir ein leichtes Anziehen auf plus 6,3 Prozent, getragen von einem starken Geschäft mit Konsumduftstoffen bei einer niedrigeren Vergleichsbasis", steht in der aktuellen Studie zu Givaudan. In den ersten drei Monaten des Jahres hatte der Konzern die Umsätze in diesem Geschäftszweig auf vergleichbarer Basis um 5,9 Prozent gesteigert. Zwar hat das Unternehmen bei den Rohstoffen weiterhin mit steigenden Preisen zu kämpfen. "Wir sehen jedoch einen moderateren Kostenanstieg als zuvor angenommen, der durch schrittweise steigende Preise ausgeglichen werden dürfte", erklären die US-Analysten.

Vorstoss ins Geld

Ob die beiden Researchhäuser richtig liegen, wird sich - zumindest ein Stück weit - am 23. Juli zeigen. Dann präsentiert Givaudan die Ergebnisse für das erste Semester 2026. Am kommenden Montag, 15. Juni, startet die "Quiet Period". Ehe das Management schweigt, nehmen die Verantwortlich heute an einer Spezialchemie-Konferenz in Frankfurt teil. Trader können das Momentum bei Givaudan mit dem Call Warrant aufgreifen. Dank der jüngsten Avancen ist der Schein in den Geld-Bereich vorgestossen. Der Hebel des im kommenden März fälligen Warrants beträgt aktuell 9.0. Achtung: Sollte sich das jüngste Chartsignal als Irrlicht entpuppen und die Givaudan-Aktie im Abwärtstrend gefangen bleiben, drohen überproportionale Verluste.

Trading Idee Givaudan Basiswert Givaudan Produktgattung Call Warrant Investmentrichtung Long Emittent Leonteq ISIN / Valor CH1537211810 / 153721181 Laufzeit 19.03.2027 Stand 11.06.26 09:30 Uhr Kurs Hebelprodukt 0.704 Franken Strike 3'000.00 Franken Ratio 500.00 Hebel 9.02 Innerer Wert 0.2795 Franken Stop-Loss 0.40 Franken Ziel 1.05 Franken (48%)

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