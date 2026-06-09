Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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09.06.2026 17:58:22
Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich leichter
So bewegte sich der LUS-DAX am zweiten Tag der Woche schlussendlich.
Der LUS-DAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 0.48 Prozent tiefer bei 24’451.50 Punkten.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 24’820.00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24’391.50 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der LUS-DAX mit 24’402.00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, bei 23’785.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24’150.00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0.466 Prozent abwärts. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 25’509.50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’861.50 Zählern.
LUS-DAX-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Symrise (+ 7.18 Prozent auf 81.22 EUR), Henkel vz (+ 2.86 Prozent auf 68.32 EUR), Beiersdorf (+ 2.47 Prozent auf 70.54 EUR), Siemens Healthineers (+ 2.09 Prozent auf 35.09 EUR) und Zalando (+ 2.04 Prozent auf 24.50 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Siemens Energy (-5.92 Prozent auf 148.30 EUR), Infineon (-3.30 Prozent auf 75.66 EUR), SAP SE (-2.15 Prozent auf 154.70 EUR), BMW (-1.46 Prozent auf 68.72 EUR) und Siemens (-1.38 Prozent auf 264.30 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 5’817’984 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 204.897 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3.62 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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