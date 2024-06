NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach einem Kapitalmarkttag auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Von dem Konsumgüterkonzern habe es Aussagen hinsichtlich Innovationen und Marktchancen gegeben, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für eine neue Aktienthese reiche dies aber nicht aus und so könnten Anleger gewillt sein, sich der Story einer anderen Aktie zuzuwenden. Er befürchtet, dass die Aktien vorerst unter Druck geraten./tih/la;