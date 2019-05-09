Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
Beiersdorf Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 133 Euro belassen. Das Wachstum der Kernmarke Niveau habe im dritten Quartal enttäuscht, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er merkte aber zugleich an, dass die Einführung eines innovativen Anti-Aging-Produkts im September für einen Umsatzschub gesorgt habe. Von einer leichten Senkung der Consumer-Wachstumsprognose für 2025 habe sich der Kapitalmarkt kaum überrascht gezeigt. 2026 sollten auch Effizienzmaßnahmen und eine sorgsame Preispolitik eine Wachstumsbeschleunigung ermöglichen./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Kaufen
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
94.86 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
95.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
15:58
|Börse Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
13:14
|EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|XETRA-Handel LUS-DAX mit Abgaben (finanzen.ch)
|
12:04
|Aktien-Tipp Beiersdorf-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.ch)
|
23.10.25
|Beiersdorf-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight (finanzen.ch)
|
23.10.25
|KORREKTUR: Beiersdorf-CEO: Warten mit möglicher La-Prairie-Preiserhöhung wegen Zöllen (Dow Jones)
Analysen zu Beiersdorf AG
|15:49
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|11:11
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|15:49
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|11:11
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|111.95
|-1.15%
