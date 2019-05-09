Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’568 0.1%  SPI 17’349 0.1%  Dow 47’288 1.2%  DAX 24’244 0.2%  Euro 0.9251 0.1%  EStoxx50 5’673 0.1%  Gold 4’130 0.1%  Bitcoin 87’665 0.2%  Dollar 0.7958 0.0%  Öl 66.5 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
HENSOLDT-Aktie höher: Ausblick für Book-to-Bill-Rate und Marge angehoben - Rheinmetall- und RENK-Aktie leichter
TKMS-Aktie heute fester: Die Bilanz zum Ende der ersten Börsenwoche des Neulings
Aktie tiefer: Lufthansa drohen Streiks nach gescheiterten Gesprächen mit VC
Porsche-Aktie tiefer: VW-Tochter verdient wegen Sonderkosten operativ kaum noch Geld
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Suche...
200.- Saxo-Deal

Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

111.95
CHF
-1.30
CHF
-1.15 %
09.05.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.10.2025 15:49:50

Beiersdorf Kaufen

Beiersdorf
87.97 CHF -1.73%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 133 Euro belassen. Das Wachstum der Kernmarke Niveau habe im dritten Quartal enttäuscht, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er merkte aber zugleich an, dass die Einführung eines innovativen Anti-Aging-Produkts im September für einen Umsatzschub gesorgt habe. Von einer leichten Senkung der Consumer-Wachstumsprognose für 2025 habe sich der Kapitalmarkt kaum überrascht gezeigt. 2026 sollten auch Effizienzmaßnahmen und eine sorgsame Preispolitik eine Wachstumsbeschleunigung ermöglichen./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 14:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 15:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Beiersdorf AG Kaufen
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
94.86 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
95.16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Beiersdorf AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Beiersdorf AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
15:49 Beiersdorf Kaufen DZ BANK
11:11 Beiersdorf Sell UBS AG
23.10.25 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 Beiersdorf Sell UBS AG
23.10.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen