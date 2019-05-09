|Kurse + Charts + Realtime
Beiersdorf Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Beiersdorf nach Zahlen des Konsumgüterkonzerns von 144 auf 136 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Eine schnelle Erholung des Massenmarktes für Hautpflege-/Personal-Care-Produkte sei aktuell zwar noch nicht sichtbar, schrieb Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Dennoch rechnet der Experte für Nivea im zweiten Halbjahr mit einer Wachstumsbeschleunigung. Als Treiber sieht er insbesondere den Marktstart von Nivea mit dem Anti-Aging-Wirkstoff Epicelline, die Markteinführung eines neuen Deo-Produkts und die Wiedereinlistung von Nivea-Produkten im europäischen Handel./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Kaufen
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
99.82 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
100.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
