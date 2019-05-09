Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

09.05.2019
SWX
07.08.2025 16:26:24

Beiersdorf Kaufen

Beiersdorf
101.14 CHF 0.30%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Beiersdorf nach Zahlen des Konsumgüterkonzerns von 144 auf 136 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Eine schnelle Erholung des Massenmarktes für Hautpflege-/Personal-Care-Produkte sei aktuell zwar noch nicht sichtbar, schrieb Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Dennoch rechnet der Experte für Nivea im zweiten Halbjahr mit einer Wachstumsbeschleunigung. Als Treiber sieht er insbesondere den Marktstart von Nivea mit dem Anti-Aging-Wirkstoff Epicelline, die Markteinführung eines neuen Deo-Produkts und die Wiedereinlistung von Nivea-Produkten im europäischen Handel./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Kaufen
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
99.82 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
100.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

