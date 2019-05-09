Beiersdorf 94.31 CHF -2.30% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Hold" belassen. Die Aktien der Hamburger lägen aus Bewertungssicht auf einem Dekadentief, schrieb Tom Sykes in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Sie bräuchten aber wohl noch mindestens eine Berichtsrunde, bevor der Markt zur Neubewertung ansetze./ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:02 / CET



