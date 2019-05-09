Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Historisch
22.09.2025 09:35:14

Beiersdorf Hold

Beiersdorf
94.31 CHF -2.30%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Hold" belassen. Die Aktien der Hamburger lägen aus Bewertungssicht auf einem Dekadentief, schrieb Tom Sykes in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Sie bräuchten aber wohl noch mindestens eine Berichtsrunde, bevor der Markt zur Neubewertung ansetze./ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

