Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
111.95CHF
-1.30CHF
-1.15 %
09.05.2019
SWX
22.09.2025 09:35:14
Beiersdorf Hold
Beiersdorf
94.31 CHF -2.30%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Hold" belassen. Die Aktien der Hamburger lägen aus Bewertungssicht auf einem Dekadentief, schrieb Tom Sykes in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Sie bräuchten aber wohl noch mindestens eine Berichtsrunde, bevor der Markt zur Neubewertung ansetze./ag/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
98.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
89.76 €
|
Abst. Kursziel*:
9.18%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
89.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.45%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
10:02
|DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Beiersdorf von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
19.09.25