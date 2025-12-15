Airbus 181.99 CHF -0.90% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Auf Basis ihrer Schätzungen habe Airbus im Dezember bisher 29 Flugzeuge ausgeliefert, schrieb Milene Kerner am Montagnachmittag. Damit wären es im Quartal bisher 179 Jets und im Gesamtjahr 686. Das korrigierte Jahresziel liege bei 790 Flugzeugen./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 15:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 15:21 / GMT



