16.12.2025 07:32:07
Airbus SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Auf Basis ihrer Schätzungen habe Airbus im Dezember bisher 29 Flugzeuge ausgeliefert, schrieb Milene Kerner am Montagnachmittag. Damit wären es im Quartal bisher 179 Jets und im Gesamtjahr 686. Das korrigierte Jahresziel liege bei 790 Flugzeugen./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 15:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 15:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Airbus SE
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
220.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
196.12 €
Abst. Kursziel*:
12.18%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
193.36 €
Abst. Kursziel aktuell:
13.78%
Analyst Name::
Milene Kerner
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|07:32
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|08:17
|
UBS AG
LANXESS Sell
|07:44
|
Bernstein Research
Nike Outperform
|07:43
|
Bernstein Research
adidas Outperform
|07:39
|
Jefferies & Company Inc.
Fresenius Buy
|07:36
|
JP Morgan Chase & Co.
Fresenius Overweight
|07:34
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Ferrari Buy
|07:32
|
Barclays Capital
Airbus Overweight