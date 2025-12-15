Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604

45.07
CHF
0.77
CHF
1.74 %
15.12.2025
SWX
16.12.2025 07:36:48

Fresenius SECo Overweight

Fresenius
45.55 CHF 0.60%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 53,60 Euro auf "Overweight" belassen. Die Veranstaltung mit dem Biopharma-Management der Bad Homburger sei eher lehrreich als kursrelevant gewesen, schrieb David Adlington am Montagabend. Die Verantwortlichen hätten allerdings als Zielgrößen eine Verdopplung der Biopharma-Umsätze bis 2030 und eine Spartenmarge von etwa 20 Prozent avisiert. Adlington hält gerade das Profitabilitätsziel für konservativ. Es könnte aus seiner Sicht bereits 2027 erreicht werden und bis 2030 dann eine Marge von etwa 25 Prozent./rob/ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 21:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
53.60 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
48.46 € 		Abst. Kursziel*:
10.61%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
48.67 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.13%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

