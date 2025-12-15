Fresenius 45.45 CHF 0.37% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Bad Homburger seien "Bio-Simply the Best", schrieb James Vane-Tempest in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zur Veranstaltung mit dem Management zum Biopharma-Geschäftsbereich. Fresenius sei gut aufgestellt, das Portfolio und den Umsatz der Sparte bis 2030 zu verdoppeln. Das avisierte Margenziel von etwa 20 Prozent deckt sich mit den Schätzungen von Vane-Tempest./rob/ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 22:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 22:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



