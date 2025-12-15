Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
Fresenius SECo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Bad Homburger seien "Bio-Simply the Best", schrieb James Vane-Tempest in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zur Veranstaltung mit dem Management zum Biopharma-Geschäftsbereich. Fresenius sei gut aufgestellt, das Portfolio und den Umsatz der Sparte bis 2030 zu verdoppeln. Das avisierte Margenziel von etwa 20 Prozent deckt sich mit den Schätzungen von Vane-Tempest./rob/ag/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 22:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48.46 €
|
Abst. Kursziel*:
13.50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.17%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|07:39
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:36
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|24.11.25
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|45.07
|1.74%
