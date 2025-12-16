|Personalie
|
16.12.2025 13:17:00
Emmi-Aktie etwas fester: Milchverarbeiter schlägt Alexander Kühnen zur Wahl in den Verwaltungsrat vor
Beim Milchverarbeiter Emmi kommt es an der kommenden Generalversammlung zu einem Wechsel im Verwaltungsrat.
Alexander Kühnen bringe umfassende Führungs- und Branchenexpertise mit, heisst es weiter. Seit 2023 amtiert er als CEO der deutschen Bahlsen Group. Mit seiner strategischen Expertise aus der Konsumgüterbranche werde er das neunköpfige Gremium optimal ergänzen.
Die Generalversammlung findet am 9. April 2026 statt.
Die Emmi-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise leicht um 0,56 Prozent auf 724 CHF.
Luzern (awp)
Weitere Links:
KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?
Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.
💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?
Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor wichtigen US-Daten: SMI dank defensiver Qualitäten mit Gewinnen -- DAX fährt Verluste ein -- Asiens Börsen schliessen tiefer
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Dienstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich unterdessen mit Verlusten. An den Aktienmärkten in Fernost dominierten am Dienstag ebenfalls die Verkäufer das Geschehen.