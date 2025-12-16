Emmi-Aktie etwas fester: Milchverarbeiter schlägt Alexander Kühnen zur Wahl in den Verwaltungsrat vor

So wird Alexander Kühnen zur Zuwahl in das Emmi -Gremium vorgeschlagen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilt. Er soll Monique Bourquin ersetzen, die nicht zur Wiederwahl antritt.

Alexander Kühnen bringe umfassende Führungs- und Branchenexpertise mit, heisst es weiter. Seit 2023 amtiert er als CEO der deutschen Bahlsen Group. Mit seiner strategischen Expertise aus der Konsumgüterbranche werde er das neunköpfige Gremium optimal ergänzen.

Die Generalversammlung findet am 9. April 2026 statt.

Die Emmi-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise leicht um 0,56 Prozent auf 724 CHF.

Luzern (awp)