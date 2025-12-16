Vontobel Aktie 1233554 / CH0012335540
|Gewichtiger Abgang
|
16.12.2025 13:17:00
Vontobel-Aktie fällt: Bisheriger Finanzchef Thomas Heinzl wird neuer CEO bei Quintet Private Bank
Bei der Bank Vontobel kommt es zu einem gewichtigen Abgang in der Geschäftsleitung.
Die Bank Vontobel wolle nun eine Nachfolgeregelung zu gegebener Zeit bekannt geben, heisst es in einer Mitteilung des Zürcher Instituts vom Dienstag. Interimistisch wird nun Jan Marxfeld, Leiter Finanzen & Steuern, zusätzlich zu seiner bisherigen Rolle die Verantwortung für den Finanzbereich übernehmen. Esther Brügger, Leiterin Markt- und Kreditrisiko, übernimmt neben ihren aktuellen Aufgaben die Verantwortung für den Risikobereich.
Die Co-CEO's von Vontobel Christel Rendu de Lint und Georg Schubiger danken Heinzl in der Mitteilung für seinen "wertvollen Beitrag" und wünschen ihm Erfolg bei seien zukünftigen Vorhaben. Der Österreicher war seit 2020 Finanz- und Risikochef bei der Zürcher Privatbank. Zuvor war er bei der UBS sowie beim Beratungsunternehmen McKinsey tätig gewesen.
Heinzl wird nun im zweiten Quartal 2026 die Leitung der Quintet Private Bank, der Muttergesellschaft von Merck Finck, übernehmen, wie die Bank mit Sitz in Luxemburg ihrerseits am Dienstag mitteilte. Er folgt auf Chris Allen, der Quintet seit 2022 geführt hat und die Bank Ende März 2026 verlassen wird.
Quintet ist laut eigenen Angaben unter mehreren lokalen Marken tätig: Merck Finck in Deutschland, InsingerGilissen in den Niederlanden, Brown Shipley im Vereinigten Königreich, Puilaetco in Belgien und Quintet in Luxemburg und Dänemark. Insgesamt betreut die Gruppe nach eigenen Angaben ein Gesamtkundenvermögen von über 100 Milliarden Euro.
Für die Vontobel-Aktie geht es zeitweise an der SIX 2,84 Prozent auf 61,60CHF nach unten.
Zürich (awp)
