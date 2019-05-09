Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.05.2019
Beiersdorf Hold

Beiersdorf
101.14 CHF 0.30%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Beiersdorf nach Zahlen und der diesjährigen Kursschwäche von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 98 Euro belassen. In Relation zur Branche habe die Bewertung des Konsumgüterkonzerns ein Zehnjahrestief erreicht, schrieb Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management steht nun unter deutlich höherem Leistungsdruck, doch Markenprodukte seien vor allem im Premium-Bereich wieder gesuchter. Das Abwärtsrisiko sei mittlerweile begrenzt./tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
98.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
99.38 € 		Abst. Kursziel*:
-1.39%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
99.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.86%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

