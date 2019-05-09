|Kurse + Charts + Realtime
Beiersdorf Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Beiersdorf nach Zahlen und der diesjährigen Kursschwäche von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 98 Euro belassen. In Relation zur Branche habe die Bewertung des Konsumgüterkonzerns ein Zehnjahrestief erreicht, schrieb Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management steht nun unter deutlich höherem Leistungsdruck, doch Markenprodukte seien vor allem im Premium-Bereich wieder gesuchter. Das Abwärtsrisiko sei mittlerweile begrenzt./tih/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
98.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
99.38 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.39%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
99.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.86%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Zuversicht in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für Beiersdorf-Aktie (finanzen.ch)
|
06.08.25
|MÄRKTE EUROPA/DAX gibt Gewinne ab - Beiersdorf abgestraft (Dow Jones)
Analysen zu Beiersdorf AG
|08:15
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|08:15
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|08:15
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Beiersdorf Buy
|Warburg Research
|06.08.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.25
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.06.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|18.06.25
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.06.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.04.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|111.95
|-1.15%
