NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 162 auf 158 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Molly Wylenzek reduzierte vor den Zahlen des Konsumgüterherstellers für das dritte Quartal ihre Schätzungen. Der jüngste Kursrücksetzer biete aber eine Kaufchance, schrieb sie in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./ajx/ag;