|Aktienrückkauf vor Start
|
20.11.2025 11:30:37
BNP Paribas-Aktie springt an: Höherer Kapitalpuffer in Planung
Die französische Grossbank BNP Paribas will ihren Kapitalpuffer stärken und kauft zugleich eigene Aktien zurück.
Dazu legt Bankchef Jean-Laurent Bonnafé seinen Fokus auf die Kosten: So sollen die Kosten der Bank im kommenden Jahr nur noch 61 Prozent der Erträge aufzehren. Bis 2028 soll diese Quote auf 58 Prozent sinken.
Derweil steckt das Institut 1,15 Milliarden Euro in den Rückkauf eigener Aktien. Das Rückkaufprogramm der BNP Paribas soll noch im November starten.
Am Donnerstag gewinnen die Papiere an der EURONEXT Paris zeitweise 4,96 Prozent auf 70,40 Euro.
/stw/err/mis
PARIS (awp international)
Weitere Links:
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Applied Materials, Howmet Aerospace & KLA-Tencor mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Applied Materials
✅ Howmet Aerospace
✅ KLA-Tencor
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: SMI freundlich -- DAX zieht an -- Asiens Börsen beenden Handel uneins - Nikkei sehr stark
Am Donnerstag steigen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt - teils kräftig - an. Die Aktienmärkte in Fernost fanden unterdessen keine gemeinsame Richtung.