SMI 12'572 0.3%  SPI 17'291 0.4%  Dow 46'139 0.1%  DAX 23'368 0.9%  Euro 1 0.0%  EStoxx50 5'593.4200 0.9%  Gold 4'065 -0.3%  Bitcoin 73'980 0.5%  Dollar 0.8 0.1%  Öl 64.2 0.9% 
LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110

138.00
CHF
19.40
CHF
16.36 %
05.10.2021
SWX
20.11.2025 09:28:25

LEG Immobilien Buy

LEG Immobilien
59.47 CHF 0.20%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für LEG von 95,10 auf 93,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Simon Stippig hält LEG-Aktien für massiv unterbewertet. Den fairen Wert passte er am Donnerstag zwar etwas nach unten an, sieht durch die jüngsten Quartalszahlen die Anlagestory aber untermauert./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
Unternehmen:
LEG Immobilien 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
93.60 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
63.60 € 		Abst. Kursziel*:
47.17%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
64.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
46.14%
Analyst Name::
Simon Stippig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse