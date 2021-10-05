LEG Immobilien 59.47 CHF 0.20% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für LEG von 95,10 auf 93,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Simon Stippig hält LEG-Aktien für massiv unterbewertet. Den fairen Wert passte er am Donnerstag zwar etwas nach unten an, sieht durch die jüngsten Quartalszahlen die Anlagestory aber untermauert./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



