LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
138.00CHF
19.40CHF
16.36 %
05.10.2021
SWX
20.11.2025 09:28:25
LEG Immobilien Buy
LEG Immobilien
59.47 CHF 0.20%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für LEG von 95,10 auf 93,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Simon Stippig hält LEG-Aktien für massiv unterbewertet. Den fairen Wert passte er am Donnerstag zwar etwas nach unten an, sieht durch die jüngsten Quartalszahlen die Anlagestory aber untermauert./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
LEG Immobilien
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
93.60 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
63.60 €
Abst. Kursziel*:
47.17%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
64.05 €
Abst. Kursziel aktuell:
46.14%
Analyst Name::
Simon Stippig
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
