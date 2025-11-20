ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
55.66CHF
1.20CHF
2.20 %
11:31:02
SWX
20.11.2025 10:23:10
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 54 Franken auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Andre Kukhnin am Mittwoch nach den neuen Zielen vom Kapitalmarkttag des Schweizer Automatisierungskonzerns./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 06:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
54.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
55.68 CHF
Abst. Kursziel*:
-3.02%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
55.55 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-2.80%
Analyst Name::
Andre Kukhnin
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|10:23
|ABB Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|ABB (Asea Brown Boveri)
|55.74
|2.35%
