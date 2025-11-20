Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

55.66
CHF
1.20
CHF
2.20 %
11:31:02
SWX
20.11.2025 10:23:10

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

ABB
55.55 CHF 1.97%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 54 Franken auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Andre Kukhnin am Mittwoch nach den neuen Zielen vom Kapitalmarkttag des Schweizer Automatisierungskonzerns./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 06:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
54.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
55.68 CHF 		Abst. Kursziel*:
-3.02%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
55.55 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.80%
Analyst Name::
Andre Kukhnin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

10:23 ABB Neutral UBS AG
19.11.25 ABB Sell Deutsche Bank AG
19.11.25 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.11.25 ABB Underperform Bernstein Research
18.11.25 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
