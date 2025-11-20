Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 10,35 Euro auf "Hold" belassen. Die Ziele des Autozulieferers vom Kapitalmarkttag seien realistisch, genügten den Anlegern allerdings vermutlich nicht, schrieb Vanessa Jeffriess am Donnerstagmorgen./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 02:49 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 02:49 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

