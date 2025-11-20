Valeo Aktie 32745150 / FR0013176526
11.35EUR
-0.61EUR
-5.06 %
11:43:49
BMN
20.11.2025 09:25:28
Valeo SA Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 10,35 Euro auf "Hold" belassen. Die Ziele des Autozulieferers vom Kapitalmarkttag seien realistisch, genügten den Anlegern allerdings vermutlich nicht, schrieb Vanessa Jeffriess am Donnerstagmorgen./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 02:49 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 02:49 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
14.11.25
|CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Valeo SA von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
07.11.25