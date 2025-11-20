RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
51.65CHF
-3.69CHF
-6.67 %
11:03:36
BRXC
20.11.2025 09:24:47
RENK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatzausblick bis 2030 sei solide, die leichte Prognoseerhöhung für 2027 beim operativen Ergebnis falle aber eher mau aus, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstagmorgen anlässlich des Kapitalmarkttages des Panzergetriebe-Herstellers./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
