Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

112.00
CHF
-4.90
CHF
-4.19 %
22.02.2021
SWX
31.10.2025 12:38:16

Beiersdorf Buy

Beiersdorf
85.20 CHF 0.18%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 125 auf 123 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Nicolai kappte am Donnerstagmorgen im Nachgang des Quartalsberichts seine Wachstumserwartungen für 2026. Die Jahresziele für 2025 hält er aber für machbar./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Buy
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
123.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
92.30 € 		Abst. Kursziel*:
33.26%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
91.82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33.96%
Analyst Name::
Olivier Nicolai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse