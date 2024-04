NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 155 auf 156 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Molly Wylenzek passte ihre Schätzungen am Dienstag an den starken Jahresstart des Hamburger Konsumgüterherstellers an. Dieser habe den Anlegern gezeigt, dass die ambitionierten Jahresziele erreichbar seien./ag/ck;