Warner Bros. Discovery Aktie 118052754 / US9344231041
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Streaming-Offensive
|
03.12.2025 17:03:00
Warner Bros-Aktie leichter: HBO Max startet im Januar im deutschsprachigen Raum
Mit dem Streamingdienst HBO Max kämpft vom kommenden Jahr an ein weiterer starker Anbieter um Publikum auf dem dicht gedrängten deutschen Streamingmarkt.
Punkten soll HBO Max bei den Zuschauern unter anderem mit Serien-Hits wie "Game of Thrones", aber auch mit Eigenproduktionen wie einem Prequel vom deutschen Gangster-Drama "4 Blocks" und allen Live-Übertragungen der Olympischen Winterspiele in Italien 2026.
Deals mit Münchner Produktionsfirmen
Helfen soll auch eine Partnerschaft mit der Firma Constantin Film, deren Filme wie "Das Parfum", "Der Untergang" und die "Fack ju Göhte"-Reihe bei HBO Max zu sehen sein sollen. Auch geplante Kinoproduktionen sollen dort angeboten werden. Eine ähnliche Kooperation wurde laut Warner Bros. Discovery mit der Münchner Produktionsfirma Leonine Studios abgeschlossen.
Die Auswahl für Kundinnen und Kunden wird damit auf dem ohnehin stark umkämpften Streamingmarkt in Deutschland noch grösser. Neben Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Apple TV+ sowie den Mediatheken von ARD, ZDF und Arte buhlen etwa auch private deutsche Anbieter wie Joyn von ProSiebenSat.1 und RTL+ um Zuschauer. RTL hatte zuletzt auch mit Blick auf den Ausbau seines Streamingangebots Übernahmepläne für den Bezahlsender Sky mit seinem Streamingdienst Wow bekanntgegeben.
Auch Warner Bros. Discovery mischt schon auf dem Markt mit - bisher allerdings nur mit dem Angebot Discovery+, das unter anderem das Programm von Sendern wie DMax, HGTV und TLC umfasst.
Was das neue Angebot kosten soll
Die kleinste Abo-Option für HBO Max - mit Werbung - soll laut Warner Bros. Discovery im ersten Jahr für 5,99 Euro monatlich zu haben sein, danach steigt der Preis auf 6,99 Euro im Monat. Wer werbefrei streamen will und Inhalte auch herunterladen möchte, muss im ersten Jahr 11,99 Euro pro Monat zahlen, danach einen Euro mehr. Ein Sportpaket mit Werbung ist für 3 Euro monatlich zusätzlich zu den Paketen buchbar.
Nach Deutschland-Start soll HBO Max Anfang 2026 noch in Grossbritannien und Irland an den Start gehen. Damit werde die europäische Expansion abgeschlossen, teilte Warner Bros. Discovery mit. In den USA ist HBO Max schon seit 2020 verfügbar.
Im NASDAQ-Handel verliert die Warner Bros. Discovery-Aktie zeitweise 0,96 Prozent auf 24,30 US-Dollar.
/fjm/DP/nas
MÜNCHEN (awp international)
Weitere Links:
Nachrichten zu Warner Bros. Discovery
|
26.11.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 legt schlussendlich zu (finanzen.ch)
|
20.11.25
|Schwacher Handel in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.ch)
|
18.11.25
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
18.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
18.11.25
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
14.11.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
|
14.11.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 nachmittags in Grün (finanzen.ch)
|
14.11.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 mittags freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu Warner Bros. Discovery
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach Inflationszahlen letztlich schwächer -- DAX geht kaum verändert in den Feierabend -- Anleger in Asien uneins - Börsen schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch kleinen Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt begab sich auf Richtungssuche. An der Wall Street geht es aufwärts. An den Börsen in Asien zeigten sich unterschiedliche Vorzeichen.