Beiersdorf-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Beiersdorf-Aktie durch Bernstein Research.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus den USA für die zwei Wochen bis zum 15. November. Kosmetikunternehmen wie L'Oreal und Beiersdorf hätten starken Wertwachstum gezeigt bei den Verkäufen. Absatzseitig hätten Nestle, Reckitt und L'Oreal eine robuste Entwicklung gezeigt. In die Periode sei aber auch der frühe Black-Friday-Verkauf von Walmart gefallen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Beiersdorf-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 14:46 Uhr rutschte die Beiersdorf-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0.1 Prozent auf 90.18 EUR ab. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 43.05 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 72’004 Beiersdorf-Aktien. Seit Jahresbeginn 2025 verlor die Aktie 26.7 Prozent. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 26.02.2026.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 11:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 12:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


