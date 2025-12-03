Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
25.39CHF
0.07CHF
0.26 %
14:49:45
BRXC
03.12.2025 12:49:07
Befesa Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Befesa am zweiten Tag einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Der Finanzchef des Spezialisten für Industrieabfälle habe die Investitionspläne bei Recytech bekräftigt, schrieb Lasse Stueben in seinem Kommentar vom Dienstag. In den USA laufe es zudem rund./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 10:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Buy
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
34.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27.40 €
|
Abst. Kursziel*:
24.09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.72%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
