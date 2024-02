NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Buy" mit einem Kursziel von 152 Euro belassen. Die Ankündigung von Aktienrückkäufen und einer höheren Dividende wertete Analystin Molly Wylenzek in einer am Montag vorliegenden Studie als Signal an die Minderheitsaktionäre, dass sich die Ausschüttungspolitik des Konsumgüterherstellers ändere. Vor diesem Schritt habe es letztmals 2007 eine höhere Dividende gegeben und 2007 einen Aktienrückkauf./bek/jha/;