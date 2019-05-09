Beiersdorf 101.14 CHF 0.30% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 140 auf 125 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Wachstum der Kernmarke Nivea scheine zu stagnieren, was an frühere Investitionszyklen erinnere, schrieb David Hayes in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieses Mal jedoch sehe sich auch die Luxusmarke La Prairie mit Gegenwind konfrontiert. Die Lösung könnte einer Übernahme sein in einem Segment zwischen den beiden Marken./rob/la/mis;

