11.08.2025 07:54:59

Beiersdorf Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 140 auf 125 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Wachstum der Kernmarke Nivea scheine zu stagnieren, was an frühere Investitionszyklen erinnere, schrieb David Hayes in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieses Mal jedoch sehe sich auch die Luxusmarke La Prairie mit Gegenwind konfrontiert. Die Lösung könnte einer Übernahme sein in einem Segment zwischen den beiden Marken./rob/la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 15:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2025 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Buy
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
125.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
100.90 € 		Abst. Kursziel*:
23.89%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
100.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.82%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse