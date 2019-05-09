|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Beiersdorf Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 140 auf 125 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Wachstum der Kernmarke Nivea scheine zu stagnieren, was an frühere Investitionszyklen erinnere, schrieb David Hayes in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieses Mal jedoch sehe sich auch die Luxusmarke La Prairie mit Gegenwind konfrontiert. Die Lösung könnte einer Übernahme sein in einem Segment zwischen den beiden Marken./rob/la/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Buy
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
125.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
100.90 €
|
Abst. Kursziel*:
23.89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
100.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.82%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-