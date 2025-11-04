Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
25.44CHF
-0.46CHF
-1.78 %
11:46:12
BRXC
04.11.2025 10:49:13
Befesa Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Hold" belassen. Die Profitabilität des Recyclingspezialisten habe sich merklich verbessert, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Befesa
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
32.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
27.22 €
Abst. Kursziel*:
17.56%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
27.32 €
Abst. Kursziel aktuell:
17.13%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
