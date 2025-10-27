Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164

27.72
CHF
0.06
CHF
0.21 %
12:15:19
BRXC
27.10.2025 10:50:14

Befesa Hold

Befesa
27.72 CHF 0.21%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Hold" belassen. Im dritten Quartal habe der Recyclingspezialist wohl von einer höheren Auslastung profitiert, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

