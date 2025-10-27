Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
27.72CHF
0.06CHF
0.21 %
12:15:19
BRXC
27.10.2025 10:50:14
Befesa Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Hold" belassen. Im dritten Quartal habe der Recyclingspezialist wohl von einer höheren Auslastung profitiert, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Hold
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
29.90 €
|
Abst. Kursziel*:
7.02%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
30.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.67%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
