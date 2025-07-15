Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Befesa Hold

Befesa
27.01 CHF 1.18%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Hold" belassen. Intensivere Instandhaltungsmaßnahmen bremsten das Wachstum, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung des Zwischenberichts./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Befesa Hold
Unternehmen:
Befesa 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
32.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
27.94 € 		Abst. Kursziel*:
14.53%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
27.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.52%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse