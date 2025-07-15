|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
26.08.2025 09:53:50
Befesa Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Hold" belassen. Intensivere Instandhaltungsmaßnahmen bremsten das Wachstum, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung des Zwischenberichts./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Hold
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
27.94 €
|
Abst. Kursziel*:
14.53%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
27.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.52%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Befesa
|
21.08.25
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX notiert im Minus (finanzen.ch)
|
18.08.25
|Verluste in Frankfurt: So steht der SDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
18.08.25
|Schwacher Handel: SDAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
15.08.25
|Verluste in Frankfurt: SDAX fällt am Freitagmittag zurück (finanzen.ch)
|
11.08.25