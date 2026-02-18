Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Plus500 Depot

Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164

29.56
CHF
-0.57
CHF
-1.88 %
10:51:57
BRXC
Historisch
18.02.2026 09:27:28

Befesa Buy

Befesa
29.55 CHF -1.90%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa vor den am 26. Februar erwarteten Quartalszahlen von 43 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Calvet erwartet laut seinem Ausblick vom Dienstagnachmittag ein schwaches Quartal. Der Industrierecycling-Dienstleister dürfte zudem am 30. April zur Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal eine Prognose für das Jahr 2026 abgeben./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Befesa Buy
Unternehmen:
Befesa 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
42.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
32.24 € 		Abst. Kursziel*:
30.27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
32.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.87%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

