Befesa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa vor den am 26. Februar erwarteten Quartalszahlen von 43 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Calvet erwartet laut seinem Ausblick vom Dienstagnachmittag ein schwaches Quartal. Der Industrierecycling-Dienstleister dürfte zudem am 30. April zur Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal eine Prognose für das Jahr 2026 abgeben./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Buy
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32.24 €
|
Abst. Kursziel*:
30.27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.87%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
