Befesa Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien schwächer ausgefallen als erwartet, schrieb Fabian Piasta in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Preise an der Londoner Metallbörse hätten unter Wechselkurseffekten gelitten. Die Profitabilität des Entsorgers metallhaltiger Stäube und Schlacken habe von höheren Kapazitätsauslastungen profitiert./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Buy
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33.24 €
|
Abst. Kursziel*:
14.32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.71%
|
Analyst Name::
Fabian Piasta
|
KGV*:
-
Analysen zu Befesa
|08:40
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|16.02.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Befesa
|29.61
|-0.76%
