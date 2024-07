HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Befesa nach Zahlen von 44 auf 42,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal des Recycling-Unternehmens sei wie erwartet verlaufen, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Freitag vorliegenden Studie. In den gesenkten Schätzungen und dem angepassten Kursziel spiegelten sich unterdessen die geringeren Aluminium-Margen wider./mf/zb;