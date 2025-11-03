Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
26.40CHF
0.04CHF
0.16 %
09:52:29
BRXC
03.11.2025 07:19:33
Befesa Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Entscheidend positiver Faktor sei für ihn die hohe Auslastung des Recyclingspezialisten in den so wichtigen europäischen Standorten, schrieb Lasse Stueben am Freitag in der Nachbetrachtung der Quartalszahlen. Die Aktien hält er für zu günstig./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Buy
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
34.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28.50 €
|
Abst. Kursziel*:
19.30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
28.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.89%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Befesa
|
09:28
|Freundlicher Handel: SDAX verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
31.10.25
|So schätzen Analysten die Befesa-Aktie ein (finanzen.net)
|
31.10.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
30.10.25
|EQS-News: Befesa delivers strong Q3 2025 results with adjusted EBITDA up 27% and net income up 318% (EQS Group)
|
30.10.25
|EQS-News: Befesa erzielt starkes Q3-Ergebnis: Bereinigtes EBITDA steigt um 27 %, Nettogewinn um 318% (EQS Group)
|
29.10.25
|Ausblick: Befesa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
24.10.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
16.10.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zum Start des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Befesa
|07:19
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|Befesa Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Befesa Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Befesa Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Befesa
|26.36
|-2.90%
