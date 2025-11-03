Befesa 26.40 CHF 0.16% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Entscheidend positiver Faktor sei für ihn die hohe Auslastung des Recyclingspezialisten in den so wichtigen europäischen Standorten, schrieb Lasse Stueben am Freitag in der Nachbetrachtung der Quartalszahlen. Die Aktien hält er für zu günstig./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.