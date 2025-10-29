ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Befesa auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Recyclingspezialist habe im vergangenen Quartal die Erwartungen ebenso erfüllt wie mit dem nach unten hin präzisierten operativen Ergebnisausblick (Ebitda), schrieb Olivier Calvet in seinem am Donnerstagabend vorliegenden Rückblick./rob/gl;