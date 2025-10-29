Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
26.50CHF
-0.65CHF
-2.39 %
14:25:53
BRXC
31.10.2025 12:30:07
Befesa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Befesa auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Recyclingspezialist habe im vergangenen Quartal die Erwartungen ebenso erfüllt wie mit dem nach unten hin präzisierten operativen Ergebnisausblick (Ebitda), schrieb Olivier Calvet in seinem am Donnerstagabend vorliegenden Rückblick./rob/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 23:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 23:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Buy
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28.56 €
|
Abst. Kursziel*:
54.06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
28.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53.42%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
