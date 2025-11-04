Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
25.19CHF
-0.71CHF
-2.75 %
10:08:46
BRXC
04.11.2025 09:02:15
Befesa Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 40,40 Euro auf "Buy" belassen. Die Dynamik im Segment Stahlstaubrecyclingdienste habe Schwächen im Aluminiumbereich kompensiert, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee jüngster Quartalszahlen./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:47 / MEZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:47 / MEZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Befesa
Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kursziel:
40.40 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
27.04 €
Abst. Kursziel*:
49.41%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
27.16 €
Abst. Kursziel aktuell:
48.75%
Analyst Name::
Jorge Gonzalez Sadornil
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
