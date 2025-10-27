Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
27.91CHF
0.17CHF
0.62 %
12:35:37
BRXC
28.10.2025 10:46:30
Befesa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Die Erwartung der Anleger für das bereinigte operative Ergebnis (ber. Ebitda) liege wohl bei 61,6 bis 62 Millionen Euro, schrieb Olivier Calvet am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Recyclingspezialisten./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 08:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Befesa
Analysen zu Befesa
|10:46
|Befesa Buy
|UBS AG
|27.10.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Befesa Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|24.09.25
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.09.25
|Befesa Buy
|UBS AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
