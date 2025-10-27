Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.91
CHF
0.17
CHF
0.62 %
12:35:37
28.10.2025 10:46:30

Befesa Buy

Befesa
27.91 CHF 0.62%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Die Erwartung der Anleger für das bereinigte operative Ergebnis (ber. Ebitda) liege wohl bei 61,6 bis 62 Millionen Euro, schrieb Olivier Calvet am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Recyclingspezialisten./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 08:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Befesa Buy
Unternehmen:
Befesa 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
44.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
30.14 € 		Abst. Kursziel*:
45.99%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
30.22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45.60%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

