08.08.2025 08:34:45
Bechtle Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Bechtle nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die Profitabilität habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Knut Woller in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem habe der IT-Dienstleister eine verbesserte operative Dynamik zum ersten Jahresviertel verzeichnet und die Jahresziele bestätigt./rob/edh/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:14 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
51.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36.78 €
|
Abst. Kursziel*:
38.66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.60%
|
Analyst Name::
Knut Woller
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
