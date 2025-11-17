Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
35.95CHF
-0.89CHF
-2.42 %
11:54:08
BRXC
17.11.2025 10:33:51
Bechtle Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Bechtle auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Nach mehreren Quartalen mit einer rückläufigen Entwicklung sei das Vorsteuerergebnis im vergangenen Quartal im Jahresvergleich wieder gestiegen, lobte Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Rückblick./gl/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
49.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40.00 €
|
Abst. Kursziel*:
22.50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.16%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
