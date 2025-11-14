Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bechtle nach Zahlen für das dritte Quartal von 48 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der IT-Dienstleister sei auf den Wachstumspfad zurückgekehrt, schrieb Thorsten Reigber am Freitag. Im Schlussquartal benötigt das Unternehmen ein Vorsteuergewinnwachstum von 21 Prozent, um den Konsens zu erreichen. Das erscheine möglich, sollte der positive Geschäftstrend anhalten und insbesondere der Monat Dezember stark verlaufen. Dann sollte sich der Blick zunehmend auf 2026 richten, hier du?rfte Bechtle vom deutschen Infrastrukturpaket profitieren./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 12:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 12:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bechtle AG Kaufen
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
40.18 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
39.98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Reigber 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:24 Bechtle Kaufen DZ BANK
08:59 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
18.09.25 Bechtle Buy UBS AG
09.09.25 Bechtle Buy UBS AG
mehr Analysen
