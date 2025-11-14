Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
Bechtle Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bechtle nach Zahlen für das dritte Quartal von 48 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der IT-Dienstleister sei auf den Wachstumspfad zurückgekehrt, schrieb Thorsten Reigber am Freitag. Im Schlussquartal benötigt das Unternehmen ein Vorsteuergewinnwachstum von 21 Prozent, um den Konsens zu erreichen. Das erscheine möglich, sollte der positive Geschäftstrend anhalten und insbesondere der Monat Dezember stark verlaufen. Dann sollte sich der Blick zunehmend auf 2026 richten, hier du?rfte Bechtle vom deutschen Infrastrukturpaket profitieren./rob/mis/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 12:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Kaufen
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
40.18 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
39.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Reigber
|
KGV*:
-
Analysen zu Bechtle AG
|12:24
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|08:59
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
