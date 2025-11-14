Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
36.72CHF
4.38CHF
13.55 %
10:44:06
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.11.2025 08:59:48
Bechtle Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe stark abgeschnitten und sich mit Blick auf das Schlussquartal sogar noch optimistischer geäußert, schrieb Martin Comtesse am Freitag. Dies dürfte das Vertrauen der Anleger endgültig wiederherstellen. Den Aktien winke nun eine Jahresendrally./rob/la/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
39.54 €
|
Abst. Kursziel*:
21.40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.00%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Bechtle AG
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.ch)
|
07:30
|EQS-News: Bechtle returns to growth (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Bechtle zurück auf Wachstumskurs (EQS Group)
|
13.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX notiert mittags im Minus (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Börse Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Gewinne in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im TecDAX (finanzen.ch)
|
12.11.25
|TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bechtle von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu Bechtle AG
|08:59
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|05.09.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|05.09.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|05.09.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|02.07.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.04.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|18.03.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|11.08.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|01.04.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|31.03.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|37.07
|14.61%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:43
|
JP Morgan Chase & Co.
Allianz Neutral
|09:31
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
SAF-HOLLAND Buy
|09:15
|
JP Morgan Chase & Co.
Swiss Re Neutral
|09:14
|
Jefferies & Company Inc.
Nagarro Buy
|08:59
|
Jefferies & Company Inc.
Bechtle Buy
|08:59
|
Warburg Research
Heidelberger Druckmaschinen Hold
|08:56
|
Warburg Research
secunet Security Networks Buy