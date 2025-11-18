Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bechtle
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe starke Resultate vorgelegt, schrieb Christopher Tong am Dienstagabend in seinem Resümee des jüngsten Zwischenberichts. Es zeige, dass die Erholung gut voranschreite. Entscheidend sei die unveränderte Prognose für das Geschäftsjahr, da viele Anleger mit einer Senkung des Vorsteuerergebnis-Ziels an das untere Ende der Prognosespanne gerechnet hätten./rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
45.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
38.52 € 		Abst. Kursziel*:
16.82%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
38.58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.64%
Analyst Name::
Christopher Tong 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Bechtle AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Bechtle AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:55 Bechtle Buy UBS AG
17.11.25 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
17.11.25 Bechtle Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Bechtle Kaufen DZ BANK
14.11.25 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
