Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
Bechtle Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe starke Resultate vorgelegt, schrieb Christopher Tong am Dienstagabend in seinem Resümee des jüngsten Zwischenberichts. Es zeige, dass die Erholung gut voranschreite. Entscheidend sei die unveränderte Prognose für das Geschäftsjahr, da viele Anleger mit einer Senkung des Vorsteuerergebnis-Ziels an das untere Ende der Prognosespanne gerechnet hätten./rob/ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
38.52 €
|
Abst. Kursziel*:
16.82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.64%
|
Analyst Name::
Christopher Tong
|
KGV*:
-
Analysen zu Bechtle AG
|09:55
|Bechtle Buy
|UBS AG
|17.11.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|35.79
|0.52%
