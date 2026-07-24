BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
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24.07.2026 10:43:53
BBVA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BBVA vor Zahlen für das zweite Quartal von 23,40 auf 23,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Marta Sanchez Romero hob in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen je Aktie bis 2028 leicht an, womit sie für 2027 und 2028 nun etwas über den mittleren Markterwartungen liege./rob/mis/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 19:40 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Overweight
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Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
23.70 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
22.00 €
|
Abst. Kursziel*:
7.73%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
22.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.31%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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