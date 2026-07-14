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BBVA Aktie 931474 / ES0113211835

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14.07.2026 12:14:14

BBVA Equal Weight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BBVA von 20,90 auf 23,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Cecilia Romero Reyes rechnet laut ihrer am Dienstag vorliegenden Einschätzung mit einer guten Berichtssaison der spanischen Banken. Im Wettbewerb entwickelten sie sich aber zunehmend unterschiedlich. Romero Reyes favorisiert CaixaBank und Santander, stufte Unicaja aber auf "Underweight" ab./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 21:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Equal Weight
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
23.60 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
22.09 € 		Abst. Kursziel*:
6.84%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
22.23 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.16%
Analyst Name::
Cecilia Romero Reyes 		KGV*:
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12:14 BBVA Equal Weight Barclays Capital
10.07.26 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.07.26 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.05.26 BBVA Equal Weight Barclays Capital
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