BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
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30.07.2026 14:16:01
BBVA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23,70 Euro belassen. Die Resultate der spanischen Bank seien hinreichend gut, schrieb Marta Sanchez Romero in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Aktienrückkauf komme früher als gedacht./mis/rob/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:27 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:27 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Overweight
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
23.70 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
23.58 €
|
Abst. Kursziel*:
0.51%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
23.77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.29%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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