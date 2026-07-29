BBVA 22.14 CHF 4.33% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23,70 Euro belassen. Die Resultate der spanischen Bank seien hinreichend gut, schrieb Marta Sanchez Romero in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Aktienrückkauf komme früher als gedacht./mis/rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:27 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.